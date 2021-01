Lapin pelastuslaitoksen paloesimies Matti Salmen mukaan kohteet, joissa on jo käyty, merkitään nauhoilla, jotta rturhia hälytyksiä ei tulisi. – Kalustomme on osittain jo vanhaa, ja lähdemme liikkelle aina uusimalla autollamme, jossa on paras varustelu. Siinäkin mielessä on harmi, jos turhat hälytykset sitovat voimavarojamme.

Kuva: Anssi Jokiranta