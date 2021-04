Koronakriisi kuormittaa nuoria monella tavalla. Yksinäisyys painaa nuoria samalla, kun kalvaa huoli tulevaisuudesta, opinnoista, toimeentulosta, työelämästä ja perheestä. Kuva: Riitta Salmi / arkisto

Kansalaisilla on syvä huoli ja pelko nuorten jaksamisesta. Huoleen on myös aihetta, sillä koronakriisi kuormittaa ja eristää erityisesti nuoria. Korona-aika on lisännyt paineita nuoria kohtaan ja se merkitsee palvelutarpeen kasvua. Poikkeusoloissa tulevaisuuteen, terveyteen, toimeentuloon ja perheeseen liittyvät huolet rasittavat kenen tahansa mieltä.

Koronakriisin jälkeiseen aikaan varautuvissa exit-strategioissa pitäisikin olla esillä myös mielenterveyteen liittyvät asiat. Elpymisessä on kyse muustakin kuin taloudesta, liike-elämästä ja yhteiskunnan rakenteista.