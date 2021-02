Suolistohormonit ovat uusimman tiedon mukaan ratkaisevassa roolissa lihavuuden kehityksessä, sanoo lihavuustutkija ja professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksiköstä. Kuva: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen

Lihavuutta voidaan pian hoitaa tehokkaasti lääkkeellä. Uudenlaisen, kehitteillä olevan lääkkeen teho perustuu siihen, että se palauttaa elimistöön suolistohormoneja, jotka säätelevät kylläisyyden tunnetta. Lääkkeen avulla voidaan saavuttaa liki yhtä hyviä tuloksia kuin lihavuusleikkauksella.

Toissa viikolla New England Journal of Medicin -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan kerran viikossa pistettävä, semaglutidia sisältävä suolistohormonilääke auttaa merkittävästi painon pudotuksessa. Sen avulla on tutkimusten mukaan mahdollista saavuttaa jopa 18 prosentin painonlasku vuoden käytön aikana. Lääkettä toivotaan markkinoille jo vuoden sisällä.