Koronavirustartuntojen määrä on Suomessa kääntynyt kesän mentyä kasvuun, mikä näkyy jo työpaikoilla. Sairaaloiden osastohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on sekin jo noin tuhat, mutta noin puolella tuosta joukosta alkuperäinen syy sairaalahoidolle on muu kuin koronavirus.

Tehohoidossa olevien covid-potilaiden määrä oli torstain tiedon mukaan 13, kaukana epidemian pahimmista hetkistä.