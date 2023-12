Esimerkkikuva tuotteesta, josta on löydetty salmonellaa.

Lidl on ilmoittanut pakastevadelmien takaisinvedosta tuote-erässä todetun salmonellan takia. Takaisinveto koskee 500 gramman pusseissa myytäviä Freshona -tuotemerkin pakastevadelmia, joiden parasta ennen -päivä on 5.9.2025 ja erätunnus 050923 VR. Marjojen alkuperämaa on Serbia.

Kyseisillä erätiedoilla olevia vadelmia on myyty 62 myymälässä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Erää ei ole myyty muualla Suomessa.

Ruokavirasto suosittelee käyttämään ulkomaisia pakastemarjoja vain kuumennettuna. Salmonella tuhoutuu kuumennettaessa 70 asteeseen.

Lidl pyytää kyseisillä erätiedoilla tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.