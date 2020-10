Helsinki

Lidl vetää myynnistä juustoa, josta on löytynyt E. coli -bakteeria. Arkistokuva.

Ruokaketju Lidl vetää myynnistä Milbona-tuotemerkillä myytävää ranskalaista valkohomejuustoa ruokamyrkytysvaaran vuoksi.

Yritys tiedottaa, että tuotteen valmistaja on omavalvonnassaan löytänyt tuotteesta E. coli -bakteeria, joka voi aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia. Erityisesti lapset, vanhukset ja heikentyneestä vastustuskyvystä kärsivät ihmiset kuuluvat riskiryhmään.

Takaisinvedettävän tuotteen koko nimi on Milbona Brie de Nangis, ja sen pakkauskoko on noin 100 grammaa. Tuotteen eränumero on 402, ja sen parasta ennen -päivä on 31.10.2020.

Lidl pyytää kuluttajia lopettamaan erään kuuluvan tuotteiden käytön ja palauttamaan ne myymälään. Tuotteen hinta hyvitetään palautuksen yhteydessä.

Lidl vetää myynnistä myös Milbona Selection Goat Cheese Roll -vuohenjuuston. Takaisinveto koskee kaikkia myynnissä olevia eriä.

Lidlin mukaan juustossa on havaittu lainsäädännön rajat ylittävä määrä Listeria monocytogenes -bakteereja. Listeriabakteeri voi olla haitallinen erityisesti vanhuksille, vastustuskyvyltään heikentyneille ja raskaana oleville.

Lidl pyytää lopettamaan juuston käytön ja palauttamaan ne myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.