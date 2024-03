Lidl vetää myynnistä mangojugurtin, sillä omavalvonnassa on havaittu lainsäädännön rajat ylittävä määrä enterobakteereita. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto.

Enterobakteerit saattavat aiheuttaa ruokamyrkytysoireita.

Pois vedettävä tuote on Pohjolan Meijerin laktoositon Sulo jogurtti Mango ja sen pakkauskoko on yksi litra. Tuotteen parasta ennen päiväys on 8. huhtikuuta 2024.

Tuote-erää on ollut myynnissä Lidl-myymälöissä ajalla 9.–11. maaliskuuta.

Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.