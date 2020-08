Sairaanhoitajat juhlistivat kansainvälistä sairaanhoitajien päivää tiistaina sairaalassa Beirutissa Libanonissa. Kuva: Nabil Mounzer

Libanon sulkee suurimman osan maasta neljän päivän ajaksi, koska viime päivinä koronavirustartunnat ovat lähteneet uuteen kasvuun.

Täydellisen sulun aikana vain ruokakaupat ja apteekit saavat olla auki. Viestintäministeri Manal Abdel Samad sanoi BBC:n mukaan, että ihmisten "pitää pysyä kotona ja välttää ulos menemistä".

Sulku alkaa keskiviikkoiltana ja kestää maanantaiaamuun asti.

Pääministeri Hassan Diab kertoi, että neljän viime päivän aikana maassa on todettu yli sata uutta tartuntaa, mikä on suurin määrä yli kuukauteen. Libanonin hallitus aikoo uutistoimisto Reutersin mukaan arvioida uudelleen viisitasoisen suunnitelmansa, jolla maan taloutta on tarkoitus avata asteittain.

Hallituksen ohjeistusta ei ole noudatettu

Libanon sulki maan maaliskuun puolivälissä koronakriisin takia, mutta on alkanut pikku hiljaa lieventää rajoituksia, kun tartuntamäärät ovat laskeneet tasaisesti.

Viime viikolla muun muassa ravintolat ja kampaamot saivat luvan avata ovensa normaalia pienemmille ihmismäärille. Myös rakennustyömailla on palattu töihin.

Maassa on ollut voimassa ulkonaliikkumiskielto, jota maan turvallisuusjoukot ovat valvoneet.

Uusia tartuntoja on tullut Libanoniin ulkomailta palanneiden mukana. Toukokuun alussa 25:lla Nigeriasta lentokoneella palanneella ihmisellä todettiin koronavirustartunta. Maan pääkaupungin Beirutin lentokenttä on ollut kiinni lähes kaksi kuukautta lukuun ottamatta lentoja, joilla maahan on palannut Libanonissa asuvia.

Pääministeri Diabin mukaan tartuntamäärien kasvu johtuu osittain myös siitä, että ihmiset eivät ole noudattaneet hallituksen ohjeistusta. Ihmiset eivät ole pitäneet riittävää etäisyyttä toisiinsa, ja kaduilla on ollut odotettua enemmän ihmisiä.

Libanonissa on todettu lähes 900 koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 26 ihmistä.

Libanon on kärsinyt pahoista talousvaikeuksista ja elinkustannusten noususta. Koronakriisi on pahentanut tilannetta entisestään. Huhtikuussa mielenosoittajat ottivat yhteen turvallisuusjoukkojen kanssa Tripolissa ja maassa on ollut pitkään hallituksen vastaisia mielenosoituksia.