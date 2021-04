Kalliovuorilla sijaitsevan hiihtokeskuksen rauha rikkoutuu, kun paikallisen lumiauramiehen poika murhataan ja isä lähtee kostamaan huumeliigalle. Kuva: Doane Gregory

Televisio tänään

Kylmä kosto





Jos viileän ironinen amerikkalaisjännäri tuntuu häiritsevän tutulta, olet tainnut nähdä Hans Petter Molandin pokerinaamaisen norjalaiselokuvan Lumiauramies. Tarina on aika lailla sama, lunta riittää Atlantin tuollakin puolen ja sama on ohjaajakin: Hans Petter Moland. Stellan Skarsgårdin paikan lumiauran takana peri pätevä Liam Neeson, joka on kostotarinan päähenkilönä jo vähän liiankin taattu tapaus. Katsoja voi olla varma, että kun rikolliset tappavat hiljaisen konkarikuskin pojan, alkaa näille lähtölaskenta saman tien. Ensiesitys. (USA 2019)

TV2 klo 21.00