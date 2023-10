Helsinki

Puoluevaltuusto valitsi Li Anderssonin vasemmistoliiton presidenttiehdokkaaksi. Kuva: Eero Saarikoski

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto on nimittänyt puolueen puheenjohtajan Li Anderssonin presidenttiehdokkaaksi.

Andersson otti puheessaan kantaa Gazan tilanteeseen ja vaati Israelia kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta. Hän totesi, että Hamasin siviileihin kohdistama brutaali hyökkäys on yksiselitteisesti tuomittava, mutta hyökkäys ei anna Israelille oikeutta rikkoa kansainvälistä oikeutta.

– Paras tapa toimia Hamasia vastaan on osoittaa, että maailma ei ole kääntänyt selkäänsä palestiinalaisille. Paras tapa toimia Hamasia vastaan on osoittaa, että maailma on valmis reagoimaan kansainvälisen oikeuden loukkauksiin, ihmisoikeusloukkauksiin sekä rikoksiin ihmiskuntaa vastaan, Andersson sanoi.

Andersson sanoi haluavansa vaalikampanjassa keskustella siitä, millaiseksi Suomen linja Nato-jäsenyyden myötä muodostuu. Vasemmistoliitto haluaa pitää kiinni siitä, että Nato-jäsenyys on Suomelle puolustuksellinen ratkaisu. Anderssonin mukaan Norjan pitkään edustama linja Natossa tarjoaa kaikille Pohjoismaille hyvän mallin jäsenyydelle. Norja ei ole perinteisesti sallinut maaperällään ydinaseita, Naton pysyviä joukkoja tai pysyviä tukikohtia, Andersson sanoi.

Andersson sanoi myös aikovansa nostaa vaalikeskustelussa esille ilmastokriisin. Hän moitti hallituksen linjaa leikata kehitysmäärärahoja ja sanoi olevan päivänselvää, että se tulee vaikuttamaan Suomen globaaliin asemaan.

– Me emme voi sulkea silmiä ja vetäytyä kuoreemme, vaan Suomen on kannettava globaali vastuunsa. Ilmastonmuutoksen torjumisen on näyttävä konkreettisesti ulkopolitiikassamme, kansainvälisessä kaupassa ja kehitysyhteistyössä, Andersson totesi.

Gallupeissa 6-7 prosentin kannatus

Andersson ilmoitti syyskuun puolivälissä olevansa valmis lähtemään presidenttiehdokkaaksi.

Mielipidemittauksissa Andersson ei ole noussut ehdokkaiden kärkijoukkoon, mutta Yleisradion ja Helsingin Sanomien perjantaina julkaisemissa kyselyissä hän keräsi 6–7 prosentin kannatuksen eli hiukan alle vasemmistoliiton kannatuksen kevään eduskuntavaaleissa.

Anderssonin suosio oli silti suurempi kuin EU-komissaari Jutta Urpilaisella, jonka odotetaan tulevan valituksi SDP:n presidenttiehdokkaaksi marraskuussa.