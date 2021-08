Yrjötapio Kivisaari asuu Oulussa kaupungin keskustassa ja Levillä omakotitalossa metsän keskellä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Toista viikkoa VisitOulun eli Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtajana työskenteleva Yrjötapio Kivisaari tulee haastatteluun iloisin uutisin. Hän on juuri tavannut VisitOulun seutukumppanit kokouksessa, jonka aiheena olivat kokemukset tänä kesänä aloitetusta Pohjolan rengastiestä, Oulun seudulle suunnitellusta matkailureitistöstä.

– Se on lähtenyt käyntiin erinomaisesti. Meillä on ollut elämystestaajia, ja he ovat olleet reitistä vallan viehättyneitä. Alueilta lähes kaikki suitsuttivat, että heillä oli ollut kaikkien aikojen matkailukesä.