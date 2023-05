Levi. Kuva: Pekka Aho

Kittilän Levi on valittu vuoden 2023 hiihtokeskukseksi. Palkitsemisperusteissa nostettiin esiin erityisesti se, että Levin kehittämisessä on kuunneltu laskettelijoiden toiveita.

Levillä on suorituspaikat eri laskulajien harrastajille, aktiiveille ja ammattilaisille. Hiihtokeskuksessa on myös tehty suuria investointeja, ja sitä on kehitetty pitkäjänteisesti.

Rovaniemen Ounasvaara on puolestaan valittu vuoden lähikeskukseksi. Perusteiden mukaan Ounasvaara tarjoaa hyvät suorituspaikat eri lajeille aivan kaupungin kyljessä. Vaikka keskuksessa ei ole tehty isoja investointeja, sen henkilökunta on kehittänyt toimintaa.

Valinnat tehtiin Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n vuosikokouksessa Himoksella torstaina.

Palkittavat valitsi matkailun, median ja lajiliittojen edustajista koostuva raati. Se huomioi valinnassa Ski.fi-sivuilla tehdyn kyselyn tulokset, joissa mielipiteensä Suomen hiihtokeskuksista kertoi yli 4 000 laskettelijaa.