Levi Golfin Juho Kurula löysi Sankivaaran viheriöillä hyvät puttilinjat ja pelasi itsensä Pohjois-Suomen mestaruuskisojen voittajaksi. Kuva: Matti Tieksola

Levi tunnetaan loistavana talviurheilukeskuksena, mutta tunturin maisemista tulee myös erinomaisia golftaitureita. Levi Golfin Juho Kurula nousi neljänneltä sijalta kärkeen sunnuntaina Sankivaarassa Pohjois-Suomen mestaruuskilpailujen päätöspäivänä. Kurula pelasi OGK:n Pekko Ojan kanssa samassa ryhmässä ja joutui välillä ihastelemaan Ojan lyöntejä.

– Pekko takoi etuysillä peräti kaksi eaglea ja minä yritin pitää itseni rauhallisena. Pekko taisi pelata etuysin tulokseen -4, kun itse pysyin parissa, Kurula kehaisi pelikaverinsa meininkiä.

Kurula on muuttanut Ouluun opiskelemaan ja on kahden kentän "loukussa". Kilpailuedustus on kuitenkin Levi Golfin paidassa. Taktinen puolikin tuntuu olevan miehellä hyvin hallinnassa.

– Alussa oli kylmää ja tuulista. Sen takia pidin paikoitellen pallon matalana, ettei tuuli ota siihen. Tilanteestakaan en tiennyt ennen viimeistä reikää. Lauantaina päätin ottaa riskin ja otin tälle päivää käyttööni caddyn putterin, se kannatti. Oli mahtava pelata, kun lopussa oli yleisöä ja aurinko alkoi paistaa, Kurula kiitteli.

Kurulan kahden kierroksen kokonaistulos oli 141 lyöntiä. Toiseksi nousi hyvin lopun tullut Katinkulta Golfin Ville-Petteri Peittola (145).

Peittola oli Virpiniemen lauantaisen kierroksen jälkeen vielä lyönnin Kurulaa edellä, mutta Kurulan sunnuntain loistokas peli riitti nostamaan hänet edelle.

Pekko Ojan lyönnit katosivat kahdennentoista väylän epäonnistumisiin.

– Ja lopussa tuli vielä huonoja lyöntejä muitakin, eivätkä putitkaan meinanneet upota. Mutta kaikkiaan oli hienoa pelata Juhon kanssa, Oja summasi.

Avauspäivän jälkeen johdossa ollut ViGC:n Kia Sormunen ei pystynyt pitämään virettään tasokkaana ja hän putosi seitsemänneksi.

Tasoituksellisen kilpailun voitti ViGC:n Janne Kokko tuloksella 14. B-sarjan voiton nappasi OGK:n Topi Käyhkö tuloksella 73 pistettä.