Sinileväseurannan ensimmäisellä viikolla yhdelläkään Pohjois-Pohjanmaan havaintopaikalla ei havaittu sinileviä, tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Tiedotteen mukaan tilanne on tyypillinen alkukesälle. Runsaimmin sinileviä havaitaan lämpimän veden aikaan loppukesällä. Sinilevien esiintymisen voimakkuuteen ja laajuuteen vaikuttavat veden ravinteisuuden ja lämpötilan lisäksi veden vaihtumisolosuhteet ja tuulisuus.

Tänä kesänä säännöllisessä leväseurannassa on yhteensä 26 havaintopaikkaa eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Merialueella on kuusi havaintopaikka. Koillismaalla seurantaa on yhdeksässä järvessä, Oulun seudulla neljässä ja eteläosalla kuudessa järvessä. Osa seurattavista havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta vuodesta 1998 lähtien, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä lähes puolet havainnoitsijoista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita.

Havainnoitsijat arvioivat silmämääräisesti havaintopaikan sinilevän määrän karkealla asteikolla kerran viikossa tiistain ja keskiviikon aikana. Seurannan tulokset päivitetään Järvi- ja Meriwiki-verkkopalveluun sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen verkkosivuille. Sinileväseuranta kertoo havaintopaikan levätilanteen havaintohetkellä, ei koko järven tai rannikkoalueen levätilannetta.

Vesillä liikkujat voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintoja haluamastaan paikasta sekä tietoa lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti-sovelluksen kautta. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja täydentävät tilannekuvaa, tiedotteessa kerrotaan.