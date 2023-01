Helsinki/Kiova/Washington

Leopardit saadaan Saksan mukaan Ukrainaan maaliskuussa tai huhtikuussa. Kuva: VALDA KALNINA

Saksan lupaamat Leopard-taistelupanssarivaunut saadaan Ukrainaan maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa, kertoi Saksan puolustusministeri Boris Pistorius torstaina.

Ukrainalaissotilaiden kouluttaminen Marder-rynnäkköpanssarivaunujen käyttöön alkaa Pistoriuksen mukaan lähipäivinä. Koulutus Leopard-taistelupanssarivaunujen käyttöön alkaa puolustusministerin mukaan hieman myöhemmin.

Saksa lupasi keskiviikkona toimittaa Ukrainalle 14 Leopard 2A6 -panssarivaunua maan armeijan, Bundeswehrin, varastoista. Saksa on myös antanut muille Euroopan maille luvan lähettää saksalaisvalmisteisia hyökkäysvaunuja Ukrainaan.

Leopard 2 -tankkeja on laajasti käytössä Euroopassa, mikä tarkoittaa sitä, että ammuksia ja varaosia on hyvin saatavilla.

Yhdysvallat lupasi vuorostaan keskiviikkona lähettää Ukrainaan 31 Abrams-taistelupanssarivaunua.

Britannian hallitus ilmoitti torstaina, että sen tavoitteena on lähettää Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan maaliskuun lopussa. Ukrainalaissotilaiden koulutus puolestaan aloitetaan ensi viikolla. Britannia kertoi aiemmin tässä kuussa toimittavansa Ukrainaan 14 Challenger 2 -taistelupanssarivaunua.

Torstaina Kanada puolestaan ilmoitti lähettävänsä neljä Leopard-taistelupanssarivaunua Ukrainaan. Puolustusministeri Anita Anandin mukaan Kanadan toimittamien panssarivaunujen määrä saattaa lopulta nousta.

Media: Ukrainan seuraavana tavoitteena F-16-hävittäjät

Ukrainan seuraavana tavoitteena taistelupanssarivaunujen saamisen jälkeen on hankkia länsitukijoiltaan moderneja F-16-hävittäjiä, kertoo Ukrainan puolustusministerin neuvonantaja Hill-lehdelle. Asiasta on kertonut myös uutistoimisto Reuters.

Hillille puhunut Juri Sak on kertonut suhtautuvansa luottavaisesti siihen, että Ukraina lopulta saa uudenaikaiset hävittäjät, kuten F-16:t, joita se on pyytänyt pitkään. Ukrainan ilmavoimat käyttää nyt neuvostoaikojen peruja olevia MiG-29-hävittäjiä.

Hillin mukaan Nato-maat väittelevät todennäköisesti jatkossa myös pidemmän kantaman tykistöaseista, joilla Ukraina voisi iskeä syvemmälle Venäjän miehittämille alueille.

Ukrainaa avokätisesti tukeva Yhdysvallat on ollut haluton antamaan Ukrainalle pisimmän kantaman aseitaan, joilla voisi iskeä myös Venäjän puolelle. Länsivaltojen pelkona on ollut, että iskut Venäjälle kasvattaisivat Naton ja Venäjän välisen suoran konfliktin riskiä.

Euroopassa ehdotettu rypäleaseiden toimittamista Ukrainaan

Euroopassa on ehdotettu rypäleaseiden toimittamista Ukrainaan. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle virkamieslähde sillä ehdolla, että sekä hänen nimensä että edustamansa maa jätettiin kertomatta. Virkamieslähde kertoi maansa hallituksen hyväksyneen asetoimituksen ja hakeneen tarvittavaa vientilupaa Saksalta.

– Ukrainalaiset ovat pyytäneet niitä. Ne ovat legitiimejä aseita. Niiden aiheuttamat sivuvahingot eivät ole enää niin suuria, virkamieslähde kommentoi vieraillessaan Washingtonissa.

Rypälepommien käyttö ja vienti on kielletty YK:n sopimuksella. Sopimuksen ulkopuolella ovat kuitenkin muun muassa Puola, Suomi, Ukraina ja Venäjä, joka on käyttänyt rypälepommeja Ukrainassa runsain mitoin. YK on tuominnut erityisesti rypäleaseiden käytön asutuilla alueilla.

Rypäleaseet ovat räjähteitä, jotka sisältävät useita pienempiä tytäraseita, jotka tyypillisesti leviävät laajalle alueelle. Epätarkkuutensa vuoksi niitä pidetään erityisen vaarallisina siviileille.