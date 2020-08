Lentopalloseura Ettan lahjakkuus Aleksi Muukkonen ei pääse tulevalla kaudella pelaamaan Baltian liigaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Huippulentopalloilun kulisseissa kuhisi talvella, kun kaavailut Suomen, Viron ja Latvian yhteisestä miesten Baltian liigasta levisivät julkisuuteen. Keskustelun kierrokset kiihtyivät, kun kävi ilmi, että maiden lajiliitot tutkivat mahdollisuutta ylikansallisen sarjan käynnistämiseen jo kaudella 2020–2021.

Koronaviruksen myllerryksessä suunnitelma on laitettu kaikessa hiljaisuudessa jäihin.

– Baltian liigaa ei pelata tulevalla kaudella minkään yhteisen sarjan muodossa, Suomen lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-aho vahvistaa.

– Baltian liiga -asiassa on ollut ihan pakko ottaa aikalisä. Nyt on hyvin vaikea katsoa kovin pitkälle tulevaisuuteen. Tällä hetkellä on tärkeintä saada pidettyä kaikki kotimaan liigajoukkueet mukana tässä vaikeassa tilanteessa sekä suunnitella ja saada aikanaan käyntiin tuleva kausi kotimaan kentillä.

Kanavat yhä auki Suomenlahden eteläpuolelle

Koronaviruspandemia koettelee ankarasti myös Suomi-lentopallon toimijoita.

Miesten liigan monivuotinen suunnannäyttäjä Vammalan Lentopallo kertoi esimerkiksi maaliskuussa, että kauden keskeytyminen teki seuran kassaan 150 000 euron ammottavan loven. VaLePa ehti jo vedota kannattajiensa ja tukijoidensa apuun, jotta seuran tarina voisi jatkua normaalisti.

Kansallisen pääsarjan korvannut Baltian liiga olisi vallitsevassa tilanteessa ollut liigaseuroille liian radikaali ja arvaamaton muutos.

– Ajatusta Baltian liigasta ei suljeta pois, mutta epävarmuustekijöitä on nyt liian paljon. Puolen vuoden päästä tai ensi vuoden alkupuolella on parempi aika miettiä tätä, Siika-aho painottaa.

Idea Baltian liigasta on otettu lajipiireissä vastaan varovaisen innostuneesti – myös oululaisessa Lentopalloseura Ettassa.

Alustavien suunnitelmien mukaan liigassa olisi ollut Suomesta kymmenen, Virosta viisi ja Latviasta kolme seuraa. Joukkueet olisivat pelanneet kaksinkertaisen 34 ottelun runkosarjan.

Puolivälierät olisi pelattu eurocup-tyyppisesti (yksi ottelu kotona, yksi vieraissa), minkä jälkeen jatkoon selviytyneet neljä joukkuetta olisivat pelanneet vielä Baltian mestarin ratkaisseen lopputurnauksen.

Baltian liigan pudotuspelihuipennuksen lisäksi seurat olisivat kaavailujen mukaan pelanneet myös oman maansa sisäiset pudotuspelit.

– Selvittelemme vielä, voisiko jonkinlaista yhteistyötä olla jo tulevalla kaudella. Pidämme kanavat auki Suomenlahden eteläpuolelle, Siika-aho muotoilee.