Liminkalaisella Ranch the Rockilla on lauantaina edessään yksi alku-uransa kovimmista koitoksista, kun ruuna starttaa Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa. Kuvassa Ranch the Rockin kärryillä istuu Hannu Torvinen, mutta JTT:n loppukisassa ruunan ohjat ottaa käsiinsä Jarmo Saarela.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten