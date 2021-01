Finnair saa lentää Isoon-Britanniaan, mutta ei tuoda sieltä matkustajia Suomeen. Kuva: Joel Maisalmi

Finnair kertoo pyrkivänsä käynnistämään lennot Britanniasta Suomeen heti, kun se on mahdollista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom linjasi torstaina THL:n lausunnon pohjalta, että matkustajalentojen keskeytys Britanniasta jatkuu ainakin 11. tammikuuta saakka.

Liikenne keskeytettiin maanantaina 21. joulukuuta kahden viikon ajaksi. Keskeytys olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan loppunut ensi maanantaina, mutta THL katsoi, että keskeytystä on syytä jatkaa ainakin viikolla, sillä Britanniassa havaitun koronavirusmuunnoksen epidemiologiaa ja vaadittavia torjuntatoimia ei tunneta vielä riittävän hyvin. Muunnosta ei ole pidetty aiempia viruskantoja vaarallisempana, mutta sen on todettu leviävän niitä nopeammin.

THL on kertonut käynnistäneensä useita toimenpiteitä, joilla pyritään tunnistamaan kaikki Isosta-Britanniasta Suomeen saapuvat matkustajat sekä ohjaamaan heidät koronavirustestaukseen ja karanteeniin.

Finnair kertoo, että sillä on valmius käynnistää lennot Suomeen nopeasti sen jälkeen, kun Traficom muuttaa linjaustaan.

– Noudatamme Traficomin määräystä ja olemme peruneet määräajaksi kaikki lennot Isosta-Britanniasta Suomeen. Lennämme kuitenkin osan lennoistamme Suomesta Isoon-Britanniaan, koska siihen suuntaan matkustaminen on sallittua. Käynnistämme lennot Suomeen heti, kun se on mahdollista. Kun usealla maalla on vastaava lentokielto voimassa, on asiakkaille ollut hyvin rajallisesti vaihtoehtoisia reittejä tarjolla, Finnairin viestinnästä todetaan Lännen Medialle.

Finnairilla on lentokiellosta huolimatta oikeus lentää osa lennoista Britanniaan, mutta koneiden on palattava Suomeen ilman matkustajia. Finnair ei kommentoi, millaisia taloudellisia menetyksiä lentokielto sille aiheuttaa aikana, jolloin lentoliikenne on muutenkin ollut vaikeuksissa koronapandemian vuoksi.

– Emme kommentoi yksittäisen lentoreitin taloudellista vaikutusta. Kommentoimme tulostamme seuraavan kerran tulosjulkistuksen yhteydessä, yhtiöstä vastataan.

"Asiaa tulisi tarkastella myös perusoikeusnäkökulmasta"

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen totesi LM:n jutussa 22. joulukuuta, että lentokielto voi olla ongelmallinen Britanniassa olevien suomalaisten perusoikeuksien kannalta. Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus palata maahan, ja julkisella vallalla on velvoite turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Tuominen kertoi, että ministeriöiden valmiuspäälliköiden kokouksessa oli keskusteltu siitä, olisiko Traficomin syytä mahdollistaa kaupallisia lentoja sen verran, että Suomen kansalaiset voisivat palata.

– Nythän Finnair jatkaa lentämistä Isoon-Britanniaan, mutta on pakotettu lentämään koneet tyhjinä takaisin Helsinkiin. Tätä on monien mielestä vaikea ymmärtää. On kiinnitetty huomiota, että Traficomin tulisi tarkastella asiaa myös perusoikeusnäkökulmasta, Tuominen muotoili.