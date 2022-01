Lentokentäntien eli tien 815 tiesuunnitelma on asetettu nähtäville. Suunnitelma koskee tien Pohjantien ja Hailuodontien välistä osuutta.

Tiesuunnitelma on nähtävillä 19. tammikuuta–18. helmikuuta välisen ajan ely-keskuksen verkkosivuilla. Tämän jälkeen suunnitelma lähetetään sidosryhmille lausunnoille. Traficom antaa suunnitelmasta päätöksen lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen.

Suunnitelma oli nähtävillä viimeksi viime keväänä.

Suunnitelman mukaan Lentokentäntie on tarkoitus leventää nelikaistaiseksi nykyisen tien eteläpuolelle. Lisäksi Hailuodontien kiertoliittymää suunnitellaan kaksikaistaiseksi ja Vihiluodontien liittymä muutetaan nelihaaraliittymäksi nykyisen porrastuksen sijaan. Lentokentäntien ja Limingantien liittymään on myös suunnitteilla lisäkaistoja ja Oulunlahden radan ylikulkusilta on tarkoitus uusia. Lisäksi Lentokentäntien suuntaista jalankulku- ja pyörätietä levennetään ja Oulunsalon Santaniemen alueelle rakennetaan uusi alikulkukäytävä.

Suunnitelma pitää sisällään myös liikennemelun aiheuttamien haittojen vähentämisen. Kaikkiaan tiehankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 25 miljoonaa euroa. Hankkeella ei ole vielä rakentamisen määrärahaa.

Tien uusimisen suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta 2020.