Koiraa ei kannata jättää kuumaan autoon. Kuva: Anu Sandvik

Kesä tuo mukanaan lämmön ja lomat, mutta myös monta vaaranpaikkaa lemmikeille.

Kotona ja loma-asunnossa lääkkeet on aina säilytettävä kaapissa lemmikkien ulottumattomissa. Kaappiin kuuluvat myös muut tapaturmille altistavat tarvikkeet ja aineet.

Kissatalouksien on verkotettava tai lasitettava parvekkeet. Myös tuuletuskäytössä olevat ikkunat on syytä verkottaa tai varustaa ikkunan aukeamista rajoittavilla välisulkimilla.

Pihapiirissä maahan laitetut hyönteismyrkyt, kemialliset lannoitteet ja myrkylliset koristekasvit voivat koitua lemmikin kohtaloksi. Vaaratilanteiden välttämiseksi pihalle on valittava vain sellaisia kasveja, jotka ovat eläimelle myrkyttömiä.

Grillatessa ja tulisijoja käytettäessä on varottava, että eläin ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

Koiratalouksien kannattaa aidata paitsi kodin myös mökin piha. Ulkona pidettävillä lemmikeillä täytyy aina olla tarjolla raikasta vettä sekä pääsy varjoon.

Mikäli kyykäärme puree lemmikkiä, se on toimitettava välittömästi eläinlääkärin vastaanotolle. Sammakon aiheuttama myrkytys ei ole yleensä koiralle vaarallinen, mutta se ärsyttää limakalvoja ja edellyttää käyntiä eläinlääkärillä. Rupikonnat aiheuttavat myrkytysoireita myös kissoille.

Lemmikkien turkit tulee tarkistaa päivittäin puutiaisten eli punkkien varalta. Ihoon pureutunut puutiainen on poistettava mahdollisimman pian ja puremakohtaa on seurattava iho-oireiden varalta. Koiralle voi ostaa punkkipannan punkkien karkottamiseksi. Lisäksi koirille ja kissoille on saatavilla apteekeissa ja eläinlääkäriasemilla myytäviä punkinestoliuoksia.

Koiraa ei saa päästää uimaan sinilevän saastuttamiin vesistöihin. Koira voi saada myrkytyksen juodessaan sinileväpitoista vettä tai nuollessaan turkkiaan uimisen jälkeen.

Lemmikkikanit kannattaa rokottaa sekä RHD- että myksomatoosiviruksia vastaan. Molempia viruksia esiintyy villikaneilla, joista ne voivat tarttua lemmikkikaneihin. Ennen kesälomamatkaa on aina syytä varmistaa, että koiran ja kissan kaikki tarvittavat rokotukset ja madotukset ovat kunnossa.

Automatkalla koira on syytä pitää matkan aikana joko verkolla erotetussa takaosassa, turvavaljaissa tai auton rakenteisiin sidotussa kuljetushäkissä. Kissaa tulee pitää autossa turvavyöllä kiinnitetyssä kantokopassa.

Kuumina kesäpäivinä eläimiä ei saa jättää valvomatta pysäköityyn autoon, vaikka parkkipaikka olisikin varjossa. Hellepäivinä lämpötila voi kohota autossa nopeasti vaarallisen korkeaksi ja aiheuttaa lemmikille hengenvaarallisen lämpöhalvauksen.