Oulu

Päiväkotikaverukset harjoittelivat yhdellä jalalla kiviaidalla seisomista. Ihan helppoa, totesivat lapset. Kuva: Pekka Kallasaari

Mäntylä-Snellmanin päiväkodin lapset miettivät hetken totisina, kun heiltä kysytään, tietävätkö he, mikä juhlapäivä viikonloppuna on. Sitten ilme kirkastuu.

– Ai niin! Äitienpäivä! 6-vuotias Aino Savukoski muistaa.

Aino Savukoski katsoisi vanhempiensa kanssa mielellään elokuvia. Kuva: Pekka Kallasaari

Lapset ovat askarrelleet innokkaasti erilaisia yllätyksiä äideille. He kertovat huovuttaneensa ja käyttäneensä paljetteja koristeluihin. On myös tutustuttu erilaisiin kukkiin ja kortteihin on etsitty sopivia runoja kirjoista.

– Minä annan tosi pitkän kepin, 6-vuotias Aukusti Kaniin vitsailee ensin mutta vakavoituu sitten.

– Tein kortin, mutta melkein ihan revin sen, kun se meni väärin.

Herkkuja ja yhteistä tekemistä

Lapset eivät muista, millä tavoin he ovat aiemmin viettäneet äitienpäiviä, mutta kysyimme, mikä olisi heille mielekästä puuhaa vanhempien kanssa.

– Voisimme leipoa äidin kanssa kakun ja syödä sen, 6-vuotias Wimme Mattila pohtii.

Aino kertoo katsovansa mielellään elokuvia vanhempiensa kanssa. Tätä myös 5-vuotias Aatos Hurppu komppaa.

– Katson yleensä Disney-elokuvia, mutta en osaa sanoa, mikä niistä on paras, Aatos kertoo.

Wimme kävisi mielellään äitienpäivänä myös karusellissa ja HopLopissa, mutta huokaa sitten, että koronan vuoksi moni asia on kiel­lettyä.

Wimme Mattila (vas.) kertoi Ronja Rasmukselle, että korona loppuu ihan kohta. Kuva: Pekka Kallasaari

– Onneksi korona loppuu ihan kohta. Vanhuksia rokotetaan jo. Lapset rokotetaan viimeisenä, Wimme kertoo vieressään istuvalle Ronja Rasmukselle.

Ronja ja Aukusti miettivät pitkään, mikä voisi olla mukavaa yhteistä tekemistä vanhempien kanssa.

– Mietitään. Kirjoititko sinä sen ylös? En minä halua äidin kanssa miettiä. Minä tarkoitin, että minä mietin nyt, Ronja sanoo ja keksii sitten.

– Piirtäminen! Äiti tykkää maalata. Minä piirrän.

– Se voisi olla kivaa, että äiti ostaisi mulle todella ison vaahtokarkkipussin ja sitten syötäisiin se yhdessä, Aukusti puolestaan sanoo.

Aukusti Kaniin kertoo harrastavansa jääpalloa ja jalkapalloa. Kotona voisi hyvin harjoitella harhautuksia. Kuva: Pekka Kallasaari

Äiti on kiva

Aino ja Aatos intoutuvat keskustelemaan keinussa siitä, mitä äidit tekevät silloin, kun lapset ovat päiväkodissa.

– Äiti tekee töitä. Silloin, kun se ei ole töissä, se leikkii mun Ahti-pikkuveljen kanssa. Se täyttää joulukuussa kaksi vuotta, Aino kertoo.

– Minun äitini tekee melkein aina maanantaina kotitöitä. Minullakin on 3-vuotias pikkuveli Eino. Sillä on synttärit toukokuussa, Aatos sanoo.

Kun lapsilta kysyy, millainen äiti heillä on, vastauksia ei tarvitse kauan miettiä.

– Kiva, Aino sanoo.

– Kiva, Aatos myötäilee.

Aatos Hurpun mielestä juhlat ovat kivoja, koska silloin saa herkkuja. Kuva: Pekka Kallasaari

Kaksikko toivoo saavansa äitienpäivänä herkkuja kuten muinakin juhlapäivinä, mutta Aino ei usko saavansa kakkua.

– Äiti joka päivä käskyttää, että pitää syödä ruokaa.

Entä millainen äiti sinulla on, Aukusti?

– No, mun äiti meni tänään sähköskootilla töihin, Aukusti kertoo.