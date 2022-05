Tommi Kivistö (oik.) on tuttu pelaaja maajoukkueesta. Arkistokuva. Kuva: ANATOLY MALTSEV

Puolustaja Tommi Kivistö on tehnyt kolme seuraavaa kautta koskevan sopimuksen Oulun Kärppien kanssa.

30-vuotias Kivistö on käynyt junioripolun ja pelannut aikuisiällä kotimaan Liigassa, KHL:ssä ja Pohjois-Amerikan farmisarjoissa.

Viime vuodet Kivistö on kiekkoillut pääosin KHL:ssä, jossa hän edusti viimeisellä viidella kaudella Jokereita. Hän siirtyi loppukaudesta Sveitsiin Zürichin joukkueeseen, jossa otteluita kertyi viisi.

Kivistö on tuttu pelaaja Suomen maajoukueesta. Hän on edustanut Leijonia muun muassa Pyeongchangin olympialaisissa vuonna 2018 sekä MM-kisoissa vuosina 2014, 2016 ja 2018. Vuosina 2014 ja 2016 Suomi voitti hopeiset MM-mitalit.

– Kivistö on osoittanut pelaavansa erittäin kovalla tasolla KHL:ssä ja myös maajoukkuedustukset ovat hänelle tuttuja hommia. Kyseessä on äärimmäisen hyvä puolustava puolustaja, joka pystyy pelaamaan fyysisesti ja tiukoissa paikoissa, sanoo Kärppien urheilujohtaja Harri Aho seuran verkkosivuilla.

Kivistö vakuuttaa tulevansa Ouluun voitontahtoisena.

– Kärpät on hyvä, perinteikäs suurseura Liigassa. Haluan voittaa mestaruuksia, ja uskon, että Oulu on siihen hyvä paikka. Vieraspelireissuilla Raksilassa on aina ollut hyvä meininki ja hyvät fanit. Se on ollut kiva paikka pelata, Kivistö sanoo tiedotteessa.

Puolustaja pitää itseään monipuolisena pelaajana, jolla on kohtuullisen hyvä veto.

– Ykkösvahvuudet ovat alivoimapelaaminen, puolustaminen sekä kamppailupelaaminen.

Liigan Kivistö näkee luisteluvoimaisena sarjana.

– Tärkeää, että jalka liikkuu. Siellä on varmasti pelaajia paremmassa luistelukunnossa mitä KHL:ssä. Sittenhän siellä on vähän nuorempaakin ukkoa kehissä, niin siinä mielessä siellä varmaan painetaan aika tunteella menemään ja pelinopeus on kova. Kovatempoisia otteluita on varmasti tiedossa.



Päivitetty kello 14.15: lisätty Kivistön kommentit.