Jukka Jalonen on Suomen jääkiekkohistorian menestynein valmentaja. Riiassa hänelle avautuu mahdollisuus Leijonat-uran kolmanteen maailmanmestaruuteen. Kuva: TOMS KALNINS

Näinä alkukesän päivinä Jukka Jalonen on yksi suosituimmista suomalaisista. Miljoonayleisö on todistanut kotisohvilla, kuinka valmentajavelho on jälleen kerran johdattanut Leijonat MM-turnauksen mitalipeleihin.

Vuosien 2011 ja 2019 maailmanmestaruudet kangastelevat yhä tuoreina kansakunnan kollektiivisessa muistissa, eikä kolmas täysosuma ole kaukana.