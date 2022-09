Oulu

Oululaiset pääsevät tulevana viikonloppuna vielä kerran muistelemaan vuonna 2015 ovensa sulkenutta Never Grow Old -reggaebaaria, kun Pikisaaressa järjestetään Farewell to NGO -tapahtuma.

– Ajatus lähti siitä, kun minun piti tyhjentää varasto, johon oli jäänyt paljon NGO:n interiööriä. Kaveri sanoi, että älä vie kaatopaikalle, laita pystyyn kirpputori, NGO:n ravintoloitsija Heikki Jokela kertoo.