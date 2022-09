Itse Moonage Daydream -dokumentin parissa viihtynyt Mika Ronkainen varoittaa, että elokuva ei välttämättä ole kaikkien makuun. – Jos odottaa perinteistä dokkaria, tulee pettymään, Ronkainen arvelee. Kuva: Anssi Juntto

Oululainen ohjaaja-käsikirjoittaja Mika Ronkainen on ollut David Bowie -fani jo 40 vuoden ajan. Se, kun muutaman vuoden vanhempi kaveri aikanaan laittoi soimaan The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars -albumin, oli ”täräyttävä kokemus”.

Alettuaan tonkia asiaa Ronkainen tajusi, kuinka paljon musiikkia Bowie oli ehtinyt tehdä. Kuunneltuaan Aladdin Sane -levyn Haapaveden kirjastossa hän oli vakuuttunut siitä, että hänen piti saada kaikki Bowien levyt.