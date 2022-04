Elina Lindborg uskoo, että hän olisi innostunut Tytöt tytöt tytöt -elokuvasta enemmän, jos hän olisi nähnyt sen vähän nuorempana. – Itse olen tuollaisen itsensä etsimisen jo ohittanut ja tiedän, mitä elämältäni haluan, niinpä se ei enää niin puhutellut, hän toteaa. Kuva: Anssi Juntto

Teini-ikäisten tyttöjen elämänhalusta kertovassa Tytöt tytöt tytöt -elokuvassa (Plaza & Star) ensirakkaus sekoittaa nuoren EM-tason taitoluistelijan pään niin, että jatko lajin parissa on vaakalaudalla.

Tosielämässäkin moni lopettaa luistelun juuri täysi-ikäisyyden kynnyksellä.

– Ehkä tuossa iässä lopettaminen johtuu siitä, kun lukio tai ammattikoulu loppuu ja elämässä tulee isoja muutoksia. Saattaa hakea johonkin opiskelemaan ja muuttaa eri kaupunkiin, Oulun Luistelukerhon valmentaja Elina Lindborg toteaa.

– Ja siinä vaiheessa viimeistään konkretisoituu se, kuinka pitkälle voi päästä. Että kannattaako panostaa urheiluun vai kouluttautumiseen ja muuhun elämään.

Lindborg itsekin lopetti oman taitoluistelu-uransa kertaalleen 18-vuotiaana – tosin terveydellisistä syistä.

Hän on kuitenkin palannut lajin pariin ja pystynyt kehittymään aiempaa korkeammalle tasolle. Oman luistelun ohella hän on kouluttautunut valmentajana.

Toisin kuin elokuvan taitoluistelijaa, Lindborgia ei ole painostettu luistelun suhteen, ei perheen eikä valmentajan suunnalta.

– Elokuvassa valmentaja esitetään aika stereotyyppisenä valmentajana. Hän käskee, mitä tehdä, eikä saa tehdä mitään muuta, Lindborg selvittää.

– Se on kyllä nykypäivänä Suomessa muuttunut. En ole ikinä Oulun Luistelukerhossa kokenut, että pitäisi mennä täysin valmentajan ehdoilla.

Elokuvassa nähtävä tuskailu kolmoislutzin kanssa on jo tutumpaa.

– Lutz on vaikea hyppy, ja siinä etenkin rohkeus on tärkeää. Siinä on aika erilainen tekniikka kuin monessa muussa hypyssä. Roolihahmolla tosin oli enemmänkin henkinen kuin tekninen ongelma, Lindborg analysoi.

– Tuollaisia henkisiä mokia tulee eniten kilpailutilanteessa, kun on hermostunut. Ja ainakin itselläni se hermostuneisuus johtuu siitä, että luistelu on itselle niin tärkeää, ja sitä haluaa pystyä näyttämään, mitä osaa, ja se tuo helposti myös virheitä.

Vaikka elokuvan jääosuuksiin on panostettu, lajin ammattilaisen ne saavat hymähtelemään.

– Kyllä näyttelijän elekielestä huomasi, että hänellä ei ole kokemusta luistelusta eikä mistään tanssin muodostakaan. Vähän oli jäykkää, Lindborg sanoo.

– Sekin pisti silmään, että näyttelijällä oli erimerkkiset luistimet kuin hänen stuntillaan. Lajin ulkopuolista tuollainen ei varmaan häiritse samalla tavalla.