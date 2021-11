Heidi Sarkkinen uskoo King Richard: Williamsien tarina -elokuvan olevan kaikkien tenniksen ystävien mieleen. Kuva: Anssi Juntto

Tositapahtumiin perustuvassa King Richard: Williamsien tarina -uutuuselokuvassa (Plaza & Star) yövartijana työskentelevä Richard Williams on vakuuttunut tyttäriensä Venuksen ja Serenan lahjoista tenniksen saralla ja tekee kaikkensa nostaakseen heidät lajin huipulle ja samalla koko perheen Comptonin lähiöstä parempiin oloihin.

– En hirveästi tiennyt heidän alku-urastaan. Oli mukava seuranta, miten he ovat tehneet, miten he ovat treenanneet, ja kenen kanssa he ovat treenanneet, Oulun Verkkopalloseuran valmentaja ja itsekin tennistä kilpailumielessä pelaava Heidi Sarkkinen toteaa.