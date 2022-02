Jyri-Jussi Rekinen olisi toivonut, että Sparks-yhtyeen Ron ja Russell Mael olisivat olleet kuvissa enemmänkin. – Nyt he olivat vain alussa ja lentäjinä lentokonekohtauksessa, mutta eivätpä he mitään näyttelijöitä olekaan, Rekinen toteaa. Kuva: Anssi Juntto

Ranskalaisohjaaja Leos Caraxin moderni psykologinen ja melodramaattinen elokuvamusikaali Annette (Star & Studio) perustuu yhdysvaltalaisen kulttibändin Sparksin kirjoittamaan tarinaan ja musiikkiin.

Iiläinen toimittaja-muusikko Jyri-Jussi Rekinen muistaa, kuinka hän oli lukenut Melody Makerista ja New Musical Expressistä juttua Sparksista ja kuuli heti perään radiosta This Town Ain't Big Enough For Both Of Us -biisin. Elettiin vuotta 1974.