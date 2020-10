Kasimir Sandbacka suosittelee Tove-elokuvaa etenkin niille, jotka tuntevat Tove Janssonin vain Muumeista. Kuva: Anssi Juntto

Kirjallisuuden tutkija Kasimir Sandbacka Oulun yliopistosta on odottanut mielenkiinnolla Tove Janssonista kertovaa Tove-elokuvaa (Plaza & Star).

– Jansson on taas ollut jonkinlaisessa nosteessa – tai en tiedä, onko hän koskaan pois muodista ollutkaan. On tullut uusi Muumi-animaatiosarja, on parikin elokuvahanketta, ja on julkaistu vanhempia kirjoituksia Bulevardi ja muita kirjoituksia -kokoelmassa, Sandbacka toteaa.