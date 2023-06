Heli Haapalaisen mielestä ranskalaiselokuva muistuttaa, millainen vastuu intohimoisesti näyttelijöiksi haluavien nuorten kanssa työskentelevillä ohjaajilla ja kouluttajilla on. – Ja miten he käyttävät valtaa. Tuohon aikaan sitä on käytetty aika huonosti, hän toteaa.

Kuva: Anssi Juntto