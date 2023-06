Mikko Paajala innostuu enemmän uutuuselokuvan Batmaneista kuin sen nimikkosankarista Flashistä. Kuva: Anssi Juntto

The Flash -elokuvassa (Plaza & Star) salamannopea Flash eli Salama harmittelee, että hänen roolinsa supersankariryhmä Justice Leaguessa on vain toisten sotkujen siivoaminen. Huomatessaan pystyvänsä liikkumaan ajassa Flash on omatoiminen ja palaa menneeseen estämään perheensä kohtaamaa tragediaa.

Aikamatkan myötä ajatus multiversumista istutetaan ensimmäistä kertaa myös DC Extended Universe -elokuviin.