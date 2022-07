Katja Granholm ei usko Tulisielu-animaation innostavan tyttöjä eikä ketään muutakaan palokuntatoiminnan pariin. - Inspiraatio saattaa tulla elokuvista, mutta lopullinen innostus löytyy muualta, hän toteaa. Kuva: Anssi Juntto

1930-luvun New Yorkiin sijoittuvan Tulisielu-animaation (Plaza & Star) päähenkilö on pienestä pitäen palomiehen työstä haaveillut 16-vuotias Jonna, joka on suureksi pettymyksekseen saanut kuulla, että naisia ei huolita palomiehiksi – siksi puhutaankin nimenomaan palomiehistä.

Mieheksi pukeutuneena Jonna kuitenkin onnistuu soluttautumaan mukaan sammutustöihin ja selvittämään erikoista palomiesten katoamisten vyyhtiä.