Silja Kukan mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuvaaminen koko perheen elokuvissa on samalla tasolla kuin aikuisille suunnatussa mediassa kymmeniä vuosia sitten. Kuva: Anssi Juntto

Disneyn ja animaatiostudio Pixarin tieteisseikkailu Lightyear (Plaza & Star) kertoo taustatarinan Toy Story -animaatioista tutulle nukkehahmolle Buzz Lightyearille.

Uutuuselokuva on nostattanut kohun kahden naishahmon suudelmalla. Vaikka suudelma on vain välähdyksenomainen hetki pitkässä montaasikohtauksessa, on se ollut etenkin useille islaminuskoisille maille liikaa: Elokuva on kielletty ainakin 14 maassa.