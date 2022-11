Juha-Pekka Alarauhion mielestä Emily on tarinallisesti eheä tulkinta siitä, mistä Emily Brontën tarinankerronta on kummunnut. ”Sisaruksille tärkeillä mielikuvitusleikeillä tuotiin esille, että ehkä kaikesta ei tarvitse olla omaa kokemusta, kun mielikuvitus on vahva”, hän sanoo.