Heini Tammelan mukaan Lassie-elokuvien koiranäyttelijä on aina ollut uros, vaikka roolihahmo on nimensä mukaisesti narttu ollutkin. – Se johtuu todennäköisesti siitä, että uros on näyttävämpi ja voimakkaampi, hän sanoo. Kuva: Anssi Juntto

Saksalaisen Lassie palaa kotiin -elokuvan (Plaza & Star) kehno suomenkielinen dubbaus häiritsee Suomen Collieyhdistyksen Pohjois-Suomen alaosaston hallituksen jäsenen Heini Tammelan katsomiskokemusta, mutta niin tekee myös Lassie-koiran jatkuva vikinä ja vinkuna.

– Siinä on varmaan haluttu tuoda sitä, että koira kommunikoi pojan kanssa. Minulle tuollainen vinkuminen kuitenkin tarkoittaa, että koiralla on jokin hätänä, se on tosi levoton eikä hallitse hermojaan. Tuskin tässä on haluttu antaa sellaista vaikutelmaa, että Lassiella ei ole hermorakenne kunnossa, Tammela toteaa.