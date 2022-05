Anne Laurilan mielestä burnoutista puhutaan aivan liian vähän. – Sietäisi olla enemmän ihmisiä sanomassa ääneen, kuinka kallista tällainen on – ei pelkästään yksilöille vaan myös yhteiskunnalle, hän toteaa. Kuva: Anssi Juntto

The Happy Worker -dokumentissa (Plaza & Star) joukko burnoutin läpikäyneitä keskustelee kokemuksistaan. Moni heistä on rakentanut kunnianhimoisesti uraa, kunnes burnout on tuonut täydellisen uupumuksen. Omaa uupumusta on ollut vaikea myöntää.

Kaksi vuotta burnoutin vuoksi sairauslomalla olleella oululaisella Anne Laurilalla on samanlaisia kokemuksia.