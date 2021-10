Maija Saviniemi katsoi No Time To Die -uutuuden työkaverinsa kutomat Bond-sukat jalassa. Kuva: Anssi Juntto

No Time To Die -elokuvassa (Plaza & Star) James Bond on jo lopettanut salaisen agentin työt ja vetäytynyt eläkepäivien viettoon Jamaikalle, kun vanha CIA-kollega Felix Leiter houkuttelee hänet takaisin tositoimiin.

Suomen kielen yliopistonlehtori Maija Saviniemi muistaa, kuinka hän näki lapsena tv:stä Bond-elokuvien sarjan vuonna 1962 korkanneen Salainen agentti 007 ja tohtori Non alun ”hiirilaulun” ja jämähti katsomaan koko elokuvan. Teininä Saviniemi katsoi tietyt Bondit videolta lukemattomia kertoja, ja aikuisenakin hän on pitänyt Bond-maratonin.