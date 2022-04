Mikko Otsamo suosittelee dokumenttia etenkin hoiva-alan työntekijöille, mutta alan opiskelijoita hän ei sillä säikäyttäisi. - Pitäisi tehdä toinen elokuva, jossa näytetään työn hyviä puolia ja hyviä hoivakoteja, hän toteaa. Kuva: Anssi Juntto

Suomalaisen vanhustenhoidon tilaa yritysten voitontavoittelun keskellä valottavassa Armotonta menoa – hoivatyön lauluja -dokumenttielokuvassa (Plaza, Star & Studio) kuullaan hoitajien pysäyttäviä kommentteja hoivatyön arjesta.

– Kyllähän näistä on kuullut, millaista joissakin hoivapaikoissa on. Saattaa olla hirveä määrä asiakkaita per hoitaja, hoidetaan äkkiä, ja tehdään vain välttämättömät asiat, oululainen lähihoitaja Mikko Otsamo sanoo.