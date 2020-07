Marja-Leena Klintin mielestä Weathering With You -elokuvasta näkee, että se on isolla rahalla ja isolle yleisölle tehty. – Luulen, että se menee ohjaajan edellisen Your Name. -leffan jälkijunassa. On varmasti ollut pientä painettakin tehdä yhtä massiivinen ja hieno elokuva, hän miettii.

Kuva: Anssi Juntto