Nuijamiesten lavan tämänhetkinen yleisörajoitus on 800. Kuva: Pekka Kallasaari/arkisto

Lavatanssiperinne elää Suomen suvessa edelleen vahvana, vaikka tanssikansa on ikääntymään päin ja perinteisten tanssilavojen määrä on hienoisessa laskussa.

– Etenkin nyt, kun korona on rajoittanut tanssiharrastustakin puolentoista vuoden ajan, patoutunutta tanssi-intoa on havaittavissa, sanoo Ylikiimingissä sijaitsevan Nuijamiesten lavan keulamies Lasse Haapamäki.

Nuijamiesten lavalla järjestettiin kuluvan kesän ensimmäiset tanssit juhannuksena yleisötapahtumia koskevien koronarajoitusten höllennyttyä.

– Viranomaisten ohjeiden mukaan yleisötilaisuudet pitää järjestää siten, ettei tapahdu ruuhkaantumista. Mietimme mitä tämä meidän kohdallamme tarkoittaa ja teimme päätöksen rajoittaa myytävien lippujen määrän kahdeksaansataan. Juhannuksena kävi niin ettei lippuja riittänyt kaikille halukkaille, Haapamäki kertoo.

Nyt Nuijamiesten lavalla on takana tälle kesälle jo kuudet lauantaitanssit.

– Juhannuksen yleisöryntäyksen jälkeen on ollut hieman rauhallisempaa. Suomen kesässä melko harvinainen ilmiö eli helle on hillinnyt tanssihaluja parina iltana ja kävijämäärä on jäänyt noin neljän- ja viidensadan paikkeille.

Korona-ajan meno lavatansseissa ei ole juurikaan poikennut normaalista.

– Tanssilavalle tullaan tanssimaan ja tanssihan on lähikontaktilaji. Nähdäkseni tanssipareja vaihdetaan kuten ennenkin. Kasvomaskeja on näkynyt tähän saakka vähän, mutta maskien käyttö tulee lisääntymään kaupungin palautettua maskisuosituksen sisätiloihin viime viikolla.

Talkoohenki voimissaan

Kesällä 2019 60-vuotisjuhlia viettänyt Nuijamiesten lava on yksi Suomen vanhimmista tanssilavoista, ja Oulun ainoa laatuaan.

Poikkeuksellisen tanssipaikasta tekee sekin, että lavan toimintaa pyöritetään urheiluseuran – Ylikiimingin Nuijamiesten – talkoilla.

– Huvijaoksen talkooringissä on noin kuutisenkymmentä henkeä. Tanssi-iltoina paikalla on viidestätoista kahteenkymmeneen henkeä, 17 vuotta Ylikiimingin Nuijamiesten huvijaoksen puheenjohtajana toiminut Lasse Haapamäki kertoo.

– Vaihtuvuutta porukassa on joka vuosi, mutta talkoohenki ei ole hiipunut. Aina kun joku eri syistä lopettaa, uusia talkootyöstä kiinnostuneita tulee tilalle.

Koronatilanne on kurittanut yrityspohjalta toimivia tanssipaikkoja kovalla kädellä, mutta urheiluseuran talkoilla pyörittämällä lavalla tilanne on helpompi.

– Keräämme tanssilavatoiminnalla varat seuran urheilutoimintaan, joten totta kai tilanne on tehnyt loven meidänkin talouteemme. Emme kuitenkaan ole samalla tavalla ongelmissa kuin kaupalliset toimijat, koska palkattuja työntekijöitä ei ole eikä kalliita kiinteistövuokria maksettavana, Haapamäki selvittää.

Lasse Haapamäki on toiminut aktiivisesti Ylikiimingin Nuijamiesten huvijaoksessa jo 17 vuotta. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Nuoria kaivataan tanssilavoille

Lasse Haapamäki uskoo niin talkoohengen, seuran taloustilanteen kuin kävijämäärienkin valossa, että Kiiminkijokivarressa sijaitsevalla Nuijamiesten lavalla tanssitaan vielä pitkälle tulevaisuuteen.

– Suomessa riittää vielä vannoutuneita lavatanssiharrastajia, jotka ajavat satoja kilometrejä lavatanssien perässä. Myös satunnaisempia kävijöitä piisaa, Haapamäki sanoo.

– Toki sitä seikkaa ei voi ohittaa, että nuoria pitäisi saada nykyistä enemmän innostumaan lavatanssiperinteestä. Mutta miten se tapahtuu, tätä mekin olemme pohtineet erityisesti viime vuosina.

Siinä missä monen tanssipaikan ovet pysyvät suljettuina alle 18-vuotiailta, Nuijamiesten lavalla alaikäiset pääsevät sisälle halvemmalla lipulla. Toisinaan nuorille järjestetään tanssien yhteydessä myös diskoja.

– Olemme urheiluseura joka tekee työtä myös nuorten urheilijoiden kanssa, siitä syystä haluamme myös tukea nuorten mahdollisuutta tulla tanssilavalle. Tulevat toivottavasti nuorina aikuisina takaisin.

Nuorten aikuisten houkuttelemiseksi Nuijamiesten lavalla järjestettiin joitakin vuosia sitten pop-festivaali, mutta kokeilu jäi kertaluontoiseksi.

– Oulun alueella järjestetään niin paljon sellaisia tapahtumia, missä pop- ja rockmusiikkia kuunnellaan paikoillaan seisten, että tähän kilpailuun ei kannata lähteä mukaan. Meidän tehtävänämme on vaalia tanssilavaperinnettä, ja sitä me aiomme tehdä myös jatkossa.

Tänä kesänä Nuijamiesten lavalla tanssitaan näillä näkymin tästä eteenpäinkin joka lauantai syyskuun yhdenteentoista päivään ­saakka.

– Toivotaan, että tautitilanne pysyy rauhallisena ja yleisötapahtumaohjeistukset ennallaan.