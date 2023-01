Onhan näitä juttuja jo kuultu: Lauri Markkanen sitä, tätä ja tuota. NBA-kauden tullessa puoliväliin voidaan todeta, ettei suomalaisjättiläisen alkukauden tehopätkä ollut suonenveto.

Markkanen on ollut yksi NBA-kauden valovoimaisimmista pelaajista. Aiemmin vain kolmen pisteen viivan takana päivystänyt pelimies on osoittanut, että hänen taitopalettinsa on laaja, kun hänelle vain annetaan mahdollisuus loistaa.