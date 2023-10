Uudella urheilutoimenjohtajalla Mikko Myllykoskella riittää kiireitä, kun hän sommittelee palasia Kärppien kuluvan kauden joukkueen ohella myös tulevia kausia varten. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi lauantain Pelicans-ottelun jälkeen, että hän odottaa joukkueeseen uusia vahvistuksia. Kokoonpanossa on tilaa, kun ulkomaalaispelaajista hyökkääjät Trevor Mingoia ja Carl Jakobsson vaihtoivat maisemaa.

Nyt käsillä on aika, joka mittaa uuden urheilutoimenjohtajan Mikko Myllykosken ammattitaidon. Myllykosken ensimmäinen värväys on ruotsalaisen Expressen-lehden mukaan jo tehty. Expressen kertoo, että Kärppiin on siirtymässä Noel Gunler.