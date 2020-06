Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus Norrbottenin kunnissa 15.6. Vertailuna Norrbottenin lääni ja Ruotsi.

Norrbottenissa ei ole laumasuojaa koronavirusta vastaan. Region Norrbotten kutsui vasta-aine testiin 500 henkilöä. 425 henkilöä antoi testin. 425 testistä kahdeksassa rekisteröitiin koronaviruksen vasta-aineitta, eli 1,9 prosenttia.

Norrbottenin väestöön suhteutettuna se tarkoittaa, että läänissä on 3 500 henkilöä, joilla on koronaviruksen vasta-aineet. Se on vähemmän kuin arvioitiin.