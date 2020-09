Kuva: Anssi Juntto

Oululaisen Garbo-yhtyeen oli tarkoitus aktivoitua tänä vuonna. Se ehti tehdä minikiertueen Cliftersin ja Juliet Jonesin Sydämen kanssa helmikuussa ennen korona-epidemian ryöpsähtämistä, mutta muutoin keikkailu piti siirtää ensi vuoteen.

Vaikka Garbo on sopeutunut nostalgiabändin rooliin ja soittanut vanhaa tuotantoaan, on laulaja-lauluntekijä Esa Elorannalle tärkeää saada settiin myös uusia kappaleita. Yhtye onkin käynyt äänittämässä pari uutta biisiä, ja sen on tarkoitus julkaista ainakin ep ensi vuonna.