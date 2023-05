Arkistokuva, keskellä Tina Turner.

Laulaja Tina Turner on kuollut 83-vuotiaana, kertovat ulkomaiset uutistoimistot.

Turner tunnetaan parhaiten 1980-luvun hiteistään What's love got to do with it ja Private Dancer. Turner teki uraa myös näyttelijänä.

Turner syntyi Yhdysvaltojen Tennesseessä vuonna 1939. Hän kuoli Küsnachissa Sveitsissä pitkäaikaiseen sairauteen.

Turnerin lähipiiri ilmoitti laulajan kuolemasta tämän sosiaalisen median tileillä. Hänen perheeseensä kuuluu aviomies, saksalainen musiikkituottaja Erwin Bach sekä pariskunnan kaksi aikuista poikaa.