New York/Helsinki

Laula R. Kelly eli Robert Kelly lähdössä oikeudesta Chicagossa 2019. Kelly sai tuomion seksuaalirikoksista myöhään maanantaina Suomen aikaa. Kuva: TANNEN MAURY

Yhdysvaltalainen R&B-laulaja R. Kelly on syyllistynyt useisiin seksuaalirikoksiin, totesi oikeudenkäynnin valamiehistö maanantaina New Yorkissa. Kelly voi saada elinkautisen vankeustuomion.

Robert Kellyn syytettiin muun muassa värvänneen järjestelmällisesti naisia ja alaikäisiä nuoria seksiä varten, minkä jälkeen hänen kerrotaan käyttäneen heitä hyväkseen. Kellyn väärinkäytösten katsotaan jatkuneen vuosikymmenien ajan.

Kelly todettiin syylliseksi kaikissa yhdeksässä syytekohdassa, joista yksi koski rahankiristystä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan rahankiristys on kovin laulajan saamista syytteistä ja se on tavallisesti käytössä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja esimerkiksi mafiaan liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Nyt 54-vuotias Kelly oli yksi 1990-luvun menestyneimmistä miesartisteista. Muun muassa I Believe I Can Fly -kappaleesta tunnetun takavuosien hittinikkarin on määrä saada tuomionsa toukokuun alussa.

Todistajat kertoivat raiskauksista ja lapsipornosta

Oikeudenkäyntiä lykättiin yli vuodella koronapandemian vuoksi.

AFP:n mukaan oikeudenkäynnin aikana kuultiin yhteensä 45:tä todistajaa, mukaan lukien yhtätoista laulajan väitettyä uhria. Todistajien puheenvuoroissa vilisi kertomuksia muun muassa raiskauksista, huumaamisista ja lapsipornosta.

Monet todistajista kertoivat tavanneensa laulajan tämän julkisten esiintymisten yhteydessä. Kellyn lupailtiin auttavan heitä musiikkiteollisuudessa. Sen sijaan he joutuivat syvälle Kellyn maailmaan ja heitä pidettiin kertomusten mukaan kurissa muun muassa eristämisen ja julmien kurinpalautustoimien avulla.

Syyttäjät pyrkivät oikeudenkäynnin aikana osoittamaan, kuinka laulaja on uransa aikana käyttänyt mainettaan hyväksi uhriensa houkuttelussa.

Kellyn puolustusasianajaja Deveraux Cannick yritti puolestaan maalata tähdestä kuvaa "playboyna" ja "seksisymbolina", jonka fanit olivat kääntyneet tätä vastaan. Cannickin mukaan Kellyn lakitiimi on pettynyt oikeudenkäynnin lopputulokseen. Hän kertoi toimittajille, että tuomiosta valittaminen on harkinnassa.

Kellyn omat arkistot todisteina

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan iso osa tuomioon johtaneesta todistusaineistosta tuli Kellyn omista arkistoista. Hänen kerrottiin keränneen viestejä ja kirjeitä naisilta, joiden kanssa hän oli tekemisissä. Asiasta kertoi tapausta tutkinut liittovaltion etsivä Ryan Chabot.

Lehden mukaan Kelly oli myös vaatinut uhrejaan kirjoittamaan kirjeitä, joissa he kiistivät olleensa seksuaalisessa kanssakäymisessä Kellyn kanssa.

Eräänkin uhrinsa hän pakotti kirjoittamaan pitkän kirjeen, jossa tämä väitti, ettei harrastanut seksiä R. Kellyn kanssa ollessaan 17-vuotias. Myöhemmin samainen nainen todisti joutuneensa pakotetuksi seksiin ja kertoi laulajan pakottaneen hänet tekemään abortin.

Osaa syytteisiin liittyvistä uhreista edustanut asianajaja Gloria Allred arvioi Kellyn tuomion olevan varoitus muille julkimoille, ettei heidän tulisi käyttää "kuuluisuuttaan faniensa saalistamiseen".

Allred ylisti oikeustalon ulkopuolella maanantaista päätöstä, vaikka sen saamiseen meni vuosia siitä, kun ensimmäiset kertomukset laulajan väärinkäytöksistä tulivat julki.

New York Timesin mukaan Allred kuvaili R. Kellyn olleen pahin kaikista seksuaalirikollisista, joita hän on yrittänyt vuosien saatossa saada vastuuseen teoistaan.

Kellyä vastaan on nostettu syytteitä myös muissa osavaltioissa.

Laiton liitto alaikäisen laulajatähden kanssa

Oikeudenkäynnin ytimessä oli myös Kellyn suhde edesmenneeseen yhdysvaltalaislaulajaan Aaliyahiin. Kelly kirjoitti ja tuotti laulajan esikoislevyn Age Ain't Nothin' But A Number, vapaasti suomennettuna Ikä on vain numero.

Tämän jälkeen Kelly avioitui nuoren laulajan kanssa laittomasti tämän ollessa vain 15-vuotias. Syynä liitolle oli Kellyn pelko siitä, että hän olisi saanut teinitähden raskaaksi.

Kellyn entinen manageri myönsi oikeudessa maksaneensa lahjuksia saadakseen väärennetyt henkilöllisyystodistukset, jotta liitto saatiin solmittua. Myöhemmin laulajien välinen liitto kuitenkin mitätöitiin.

Vain 22-vuotiaana lento-onnettomuudessa kuolleen Aaliyahin tapaukseen liittyvät lahjukset olivat osa Kellyyn kohdistuneita rahankiristyssyytteitä.

Merkkipaalu metoo-liikkeelle

Laulajan oikeudenkäynnin on koettu olevan myös merkittävä merkkipaalu metoo-liikkeelle. Kellyn oikeudenkäynti on ensimmäinen mittava seksuaalirikosoikeudenkäynti, jossa valtaosa epäiltyä syyttäneistä on mustia naisia.

New York Timesin mukaan oikeudenkäynti on myös tähän mennessä näkyvimmin esillä ollut musiikkimaailman metoo-tapaus.

Metoo-kampanja järisytti muun muassa elokuvateollisuutta. Musiikkiteollisuus on kuitenkin jäänyt aiemmin hieman vähemmälle huomiolle, vaikka artistien kohtaamiset nuorten fanien kanssa ovat arkipäivää ja epäasiallisesta toiminnasta on kiertänyt tarinoita jo vuosikymmeniä.

Viime vuosina väärinkäytöksistä on kuitenkin syytetty muun muassa laulajia Marilyn Mansonia ja Ryan Adamsia sekä hiphop-moguli Russell Simmonsia.

Syynä Kellyn tapauksen saamalle poikkeukselliselle huomiolle on muun muassa syytteiden vakavuus. Lisäksi huomiota on herättänyt se, että laulajan nuorimpien uhrien on kerrottu olleen vain 13- ja 14-vuotiaita.

Kellyn väärinkäytöksistä julkaistiin vuonna 2019 dokumenttisarja Surviving R. Kelly, joka valotti myös osaltaan seksuaalirikoksia, joista laulajaa on aikojen saatossa syytetty.

– Olen kiitollinen selviytyjille. Niille, jotka puhuivat, ja niille, jotka eivät tviittasi Surviving R. Kelly -dokumenttisarjan ohjaaja Dream Hampton.