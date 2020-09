Mielenosoittaja keskusteli valkovenäläisille poliiseille mielenosoituksen aikana sunnuntaina maan pääkaupungissa Minskissä. Paikalliset osoittavat mieltään elokuun presidentinvaalien tuloksen takia ja vaativat uusia vaaleja.

Harvoin on Venäjän ja Valko-Venäjän johtajien tapaamista odotettu yhtä jännittyneissä tunnelmissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Valko-Venäjän Aleksandr Lukashenko tapaavat Venäjällä Sotshissa tänään maanantaina.

Lukashenko tarvitsee Venäjältä tukea talouskriisiin ja velanmaksun vaikeuksiin. Haussa saattaa olla myös lisätuki Lukashenkon vallassa pysymiselle sotilaallisen voiman tai venäläisten mellakkapoliisien muodossa.

Putin on ollut yksi harvoja Lukashenkon liittolaisia kansainvälisesti. Hän on pysytellyt viime päivinä vaiti aikeistaan Lukashenkon vierailun varalle. Kreml kertoi etukäteen tiedotteessaan, että "tapaamisessa on määrä keskustella muun muassa kahdenvälisistä suhteista ja strategisesta yhteistyöstä sekä mahdollisuuksista syventää maiden välistä valtioliittoa".

Lukashenko saapuu Venäjälle keskellä 26-vuotisen valtakautensa pahinta kriisiä. Sunnuntaina ainakin 100 000 ihmistä kokoontui jälleen Lukashenkon vastaisiin mielenosoituksiin Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä oli jo viides perättäinen viikonloppu, jolloin ihmisjoukot kokoontuivat Minskiin osoittamaan mieltään vääristeltyjä presidentinvaaleja vastaan.

Poliisi on käyttänyt kovia otteita rauhanomaisia protestoijia kohtaan. Se kertoi pidättäneensä sunnuntaina yli 400 ihmistä.

Putin lupasi sotilasapua Lukashenkolle

Lukashenko on toisinaan ollut Venäjälle hankala liittolainen, mutta kuluneiden viikkojen aikana Venäjä on silti tukenut naapurimaataan ja ilmoittanut olevansa valmis auttamaan Lukashenkoa kriisin ratkaisemisessa. Putin on muun muassa kertonut muodostaneensa erityisen sotilasjoukon, jota käytettäisiin tarpeen tullen. Moskovasta on tiettävästi myös lähetetty Valko-Venäjälle toimittajia korvaamaan protestiksi eronneita paikallisia.

Putin ja Lukashenko ovat keskustelleet Valko-Venäjän tilanteesta puhelimessa, mutta maanantaina he tapaavat kasvokkain ensimmäisen kerran elokuun presidentinvaalien jälkeen.

Ainakin 100 000 ihmistä osoitti mieltään vilpillisenä pidetyn presidentinvaalituloksen takia Valko-Venäjän Minskissä sunnuntaina.

Valko-Venäjän presidentinvaalit käytiin 9. elokuuta. Keskusvaalikomitean tulosten mukaan presidentti Lukashenko pääsi jälleen jatkokaudelle peräti 80 prosentilla äänistä, mutta oppositio pitää tulosta vilpillisenä. Sen arvion mukaan Lukashenkon kannatus on enää korkeintaan muutamia prosentteja.

Suuret mielenilmaukset alkoivat Valko-Venäjällä jo ennen presidentinvaaleja, eikä niillä ole näkyvissä loppua. Elokuun alun jälkeen maassa on pidätetty tuhansia ihmisiä, ja lähes kaikki oppositiojohtajat on vangittu tai pakotettu lähtemään maasta.

Lukashenko on tehnyt selväksi, että protesteista huolimatta hänellä ei ole aikeita astua sivuun.

Miljardin velka Venäjälle

Lukashenkon odotetaan maanantain työvierailulla tavoittelevan Putinilta yhä vahvempaa taloudellista ja sotilaallista tukea.

Elokuun alun tapahtumat ovat koetelleet Valko-Venäjän taloutta. Maanantain tapaamisessa esille voi nousta esimerkiksi reilun miljardin velka, joka maan pitäisi maksaa ulkomaan valuutassa vuoden loppuun mennessä. Valko-Venäjä on jo käynyt Venäjän kanssa neuvotteluja velan maksun uudelleenjärjestämisestä.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko puhui kannattajilleen maan pääkaupungissa Minskissä 16. elokuuta. Maanantaina Lukashenko tapaa Venäjällä presidentti Vladimir Putinin. Kuva: YAUHEN YERCHAK

Tapaamisesta tuskin tulee helppo. Lukashenko haluaa Putinilta tukea, mutta mikäli hän sallii Venäjältä vahvempaa apua, sillä voi olla hintansa. Tämä voisi antaa Venäjälle yhä vahvemman jalansijan Valko-Venäjällä ja heikentää Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta.

Kreml on jo pitkään pyrkinyt tiivistämään maiden integraatiota, mutta tähän asti Lukashenko ei ole suhtautunut valtioliiton syventämiseen myötämielisesti.

Valko-Venäjän opposition edustajat ovat toivoneet, että Putin huomaisi tilaisuutensa ja asettuisi kiistassa kansan eikä Lukashenkon puolelle. Samaa ajatusta esiintyy Länsi-Euroopassa. Esimerkiksi brittilehti The Guardianin mukaan Putinin käsissä voi olla avaimet jopa kriisin ratkaisemiseen.