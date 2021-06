Lauantaina ylioppilasjuhliaan viettää 18-vuotias kempeleläinen Onni Kuivala. – On ollut etukäteen jännitystä, pystyykö juhlia pitämään, missä ja ketä voi kutsua, Kuivala kertoo. Kuva: Jarmo Kontiainen

Lauantaina vietetään lakkiaisia ja valmistujaisjuhlia. Kysyimme, miten korona vaikuttaa oululaisten kotijuhlintaan? Pitääkö tänä vuonna juhlien alla leipomoilla kiirettä? Miten Martat vinkkaavat korona-aikana juhlivia?

Miten olette kutsuneet vieraita ylioppilasjuhliinne, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion abiturientti Onni Kuivala?

– Olemme ajatelleet juhlat niin, että kaikilla olisi turvallista tulla. Meille on kutsuttu noin 60 ihmistä, jotka on porrastettu neljään ryhmään. Mietimme, ketkä jo valmiiksi ovat toistensa kanssa tekemisissä. Vieraat on kutsuttu lähialueelta.