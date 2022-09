Marnie - vaarallisella tiellä

Nainen ei tahdo, että häneen kosketaan, mutta saa jonkinlaista tyydytystä varastelusta. Mies innostuu niistä taipumuksista siinä määrin, että tahtoo naisen kanssa naimisiin. Jos Marnie – vaarallisella tiellä virittää – kasari-ilmaisua lainatakseni – poikkeavien bileet, vastaa Alfred Hitchcock kylmistä leikkeleistä. Ohjaajamestari oli pelaillut pakkomielteillä läpi pitkän uransa, mutta ristiriitaisessa, kiistellyssä jännärissä ne ovat oikeastaan ainoat, jotka pitävät ihmistä liikkeellä.

Linnuista tuttu Tippi Hedren on kleptomaani Marnie, joka vaihtaa työpaikasta toiseen ja tähtää firman kassakaappiin. James Bondin hommista lähtenyt Sean Connery on kustantaja Mark, jolla on puolestaan pimeä omistamisen halu itse Marnieen. Hedren on kertonut, että Hitchcock ahdisteli häntä kuvausten aikoihin, ja kipeyttä on itse elokuvassakin. (USA 1964)