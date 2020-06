Riika





Nikol Kromane on työskennellyt torin laidalla olevassa konditoriassa pari vuotta. Kahvilan kuudesta työntekijästä vain kolmelle on työtä. Kuva: Arttu Laitala

Riian vanhankaupungin keskusaukio ammottaa lauantai-iltapäivänä lähes autiona. Työntekijä nuokkuu turistien kuljettamiseen tarkoitetussa vaunussa, jäätelökioskin myyjä näppäilee kännykkäänsä ja pulu tepastelee rauhassa.

Terasseilla on joitain ihmisiä, ja jokunen turisti kävelee aukion poikki. Monet liikkeet ja ravintolat ovat kiinni. Koronaviruksen aiheuttama turistikato paistaa kuin kuumasti porottava aurinko.

– Tilanne on todella vaikea. Ihmisillä ei ole rahaa, kertoo Kaspara Dilana Konditorejan myyjä Nikol Kromane ja näyttää kädellään tyhjää salia. Myös terassin kaksi pöytää odottavat asiakkaita.

Viime kesänä kahvilan päivän myynti vaihteli viidensadan ja tuhannen euron välillä. Tänä kesänä myynti on ollut noin kaksisataa euroa päivässä. Normaalisti konditoriassa työskentelee 6–8 ihmistä, mutta nyt töitä on vain kolmelle.

Ihmisiä kirpputorilla kauppahallien läheisyydessä.

Sen lisäksi, ettei ihmisillä ole rahaa, myös turistien määrä on vähentynyt selvästi. Jonkin verran ihmisiä tulee Liettuasta, mutta muualta hyvin vähän, Kromane kertoo.

Konditoria sulki ovensa maaliskuussa, kun koronavirusepidemia levisi Latviassa. Hallitus maksoi keväällä lomautetuille työntekijöille kolmesataa euroa kuussa. Kesäkuussa summa on pudotettu sataan euroon ja heinäkuussa tuki voi poistua kokonaan.

Kahvila avautui uudestaan kesäkuun alussa. Vaikka tilanne näyttää huonolta, Kromane on huomannut, että asiakkaita on pikku hiljaa alkanut tulla hieman enemmän.

– Emme voi tehdä muuta kuin odottaa.

Mansur Aydamirov käsitteli lauantaina lihaa Riian torin hallissa.

Lihan kysyntä väheni

Riian torilla ja sen halleissa noin parin kilometrin päässä vanhastakaupungista riittää kuhinaa. Turisteja on jonkin verran, mutta pääosin paikalliset ihmiset ostavat peruselintarvikkeita, kuten tuoreita vihanneksia ja lihaa.

Riian vanhassakaupungissa oli lauantaina iltapäivällä hyvin hiljaista.

Aikoinaan ilmalaivojen rakentamiseen tarkoitetun hallin nurkassa myydään halal-lihaa. Tshetshenialainen Mansur Aydamirov avasi Halal Latvia -lihakaupan noin pari viikkoa ennen kuin epidemian vaikutukset iskivät myös Latvian pääkaupunkiin. Liikkeen alku oli vaikea.

– Ihmiset elivät säästeliäästi ja ostivat ja halpoja elintarvikkeita, kuten sipuleita ja perunoita sekä vessapaperia, Aydamirov kertoo.

Lihaa asiakkaat ostivat vain pieniä paloja. Normaalisti moni latvialainen poistuu halleista mukanaan iso kimpale lihaa.

Aydamirovin mukaan kauppiaiden tilannetta olisi auttanut, jos tilojen vuokria olisi alennettu, mutta näin ei tapahtunut. Jotta myymälä pysyisi pystyssä, Aydamirov on joutunut käyttämään luovuutta, kuten markkinoimaan liikettään sosiaalisessa mediassa.

"Virus voi tarttua samalla tavalla Suomessa"

Torin laidalla on liikkeellä myös suomalaisia turisteja. Markku Talja sovittelee aurinkolaseja, ja Marjo Ingalsuo antaa välillä arvionsa. He ovat saapuneet Riikaan Viron kautta. Talja on kaupungissa kuudetta kertaa.

Aurinkolasien sovittelun lomassa Talja kertoo, että he olisivat matkustaneet Turkkiin, jos sinne olisi päässyt. Hänen mukaansa Riiassa on selvästi normaalia vähemmän ihmisiä.

– Yleensä vanhassa kaupungissa joutuu etsimään, mihin ravintolaan mahtuu, mutta nyt pitää miettiä minne menisi, Talja sanoo.

Talja ja Ingalsuo eivät olleet huolissaan matkustamisesta.

– Virus voi tarttua samalla tavalla Suomessa, mutta esimerkiksi Venäjälle tai Amerikkaan en lähtisi nyt.

Markku Talja ja Marjo Ingalsuo ostivat aurinkolaseja torilla.

Jäljityssovellus otettiin käyttöön toukokuussa

Latvia on onnistunut koronaviruksen torjunnassa hyvin verrattuna moniin muihin maihin. Se muun muassa asetti nopeasti rajoituksia ja testasi laajasti.

Toukokuun lopussa Latvia otti ensimmäisten Euroopan maiden joukossa keinovalikoimaan myös mobiilisovelluksen, jonka avulla tartuntaketjujen jäljitys tehostuu.

Sitä ei ole otettu kuitenkaan käyttöön kovin laajasti. Hyvin harva latvialainen Riian keskustassa kertoo ladanneensa sovelluksen. Jotkut ovat ladanneet sen, mutta eivät pidä sitä päällä.

Näin on toiminut myös Liga Sile, joka oli lauantaina päivällä kävelemässä ystävänsä kanssa kahvilaan. Hänen mielestään sovellus on lähtökohtaisesti hyvä, mutta se pitäisi saada laajempaan käyttöön, jotta siitä olisi todellista hyötyä.

Aurinko paistoi lauantaina Riiassa lähes pilvettömältä taivaalta.

– Ongelmana on myös se, että monet sovelluksen ladanneet ovat vastuullisia ihmisiä, jotka ovat noudattaneet ohjeita hyvin. Näin he eivät saa tartuntaa niin todennäköisesti.

Aiemmin päivällä lihaa kauppahallissa myyvä Aydamirov on kertonut, että hänkään ei ole ladannut koronasovellusta.

– En usko, että se on tällä hetkellä tarpeellinen, mutta alussa olisi ollut.

Tausta Latvian koronatoimet Latvian ensimmäinen koronavirustartunta todettiin maaliskuun alussa, ja hallitus määräsi maahan poikkeustilan 12. maaliskuuta. Tuolloin tartunnan oli saanut 17 ihmistä. Ensimmäinen latvialainen kuoli tautiin huhtikuun alussa. Latvia oli yksi Euroopan maista, jotka säästyivät pitkään viruksen aiheuttamalta kuolemalta. Yhteensä Latviassa on ollut yli 1 100 tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut 30 ihmistä. Poikkeusolojen aikana koulut suljettiin. Harrastus- ja kulttuuritoiminta keskeytettiin. Ravintolat pysyivät auki, mutta etäisyys- ja hygieniamääräykset olivat tiukat. Poikkeustila lopetettiin kesäkuun alussa. Voimassa on edelleen kokoontumisrajoituksia ja etäisyyssuosituksia. Sisätiloissa saa järjestää sadan ihmisen tilaisuuksia ja ulkona kolmensadan. Latviassa on tällä viikolla ollut päiviä, joina ei ole todettu yhtään uutta tartuntaa.